Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yaptığı açıklamaları gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan şikayet üzerine "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Spor 10.07.2024 17:25 Giriş: 10.07.2024 17:25

Güncelleme: 10.07.2024 17:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA