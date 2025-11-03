Galatasaray Başkanı Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği" Ödülü verildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, Türkiye'deki Frankofon Elçileri Grubu tarafından "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi.

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen resepsiyona, Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak, İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Fransa, Vietnam, Fildişi Sahili, Cibuti, Çad, Kamerun gibi ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Türkiye’deki Frankofon Büyükelçiler tarafından oluşturulan ödül, bu yıl ilk kez verildi. Çocukların yer aldığı folklor gösterisiyle başlayan törende Dursun Özbek'e ödülünü, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi takdim etti.

Açılış konuşmasını yapan Mustafa Reşat Dabak, "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü için burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Burada eğitim görmüş, liderliği ve ekolüne bağlılığıyla bilinen Dursun ağabeyi onurlandırmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

'ÇOK YAŞA FRANKOFONİ'

Dursun Özbek ise törende yaptığı konuşmada, "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü'nü aldığım için derin bir duygusallık yaşıyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için minnettarım. Benim için tarif edemeyeceğim büyük bir onur. Güçlü bir önem taşıyor. Giresun'un küçük bir köyünde doğdum. Bugün bu prestijli ödülü almama vesile olan Galatasaray Lisesi'ne girmek için aldığım burs, tüm hayatımı değiştirdi. Sayın büyükelçilere bu ödül törenini düzenledikleri için minnetlerimi sunarım. 'Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti, çok yaşa Frankofoni, çok yaşa Galatasaray' diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçı da değerlendiren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız Şampiyonlar Ligi ile bu sene taraftarlarımızı memnun etmek, zirveye doğru tırmanmak. Dolayısıyla Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. İnşallah onu da güzel bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Galatasaray'da Fransızca konuşan, özellikle Afrika ülkelerinden birçok oyuncunun oynadığını hatırlatan Özbek, "Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle konuştuğumuzda bana tek tek burada kimlerin oynadığından, kendi ülkelerinden bahsediyorlar. Ülkelerinde bu oyuncuların Galatasaray için pozitif anlamda konuştuklarını, Galatasaray'ın reklamını yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Bu ödül de bu bakımdan bu ilişkileri sağlamlaştıracak. Dolayısıyla bu ilişkilerden çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.