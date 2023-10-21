Galatasaray Başkanı Özbek, sporcularının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sporcularının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yönetimi, sporcular ve camiadan bazı isimler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında kafileyle İstanbul'a dönen başkan Özbek, uçakta sporculara seslendi.

Çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Özbek, "Bu sene Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Kutlamalar ve etkinlikler içinde Ata'mızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek, Anıtkabir'de onun huzuruna çıkmak vardı. Galatasaray, her zaman Ata'sının izinde, onun işaret ettiği yollarda hareket ediyor. Bu Atatürk sevgisi hiçbir zaman sönmeyecek. Yaşasın Cumhuriyet." diye konuştu.

Dursun Özbek'in konuşması sporcular tarafından alkışlandı.