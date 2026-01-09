Galatasaray Başkanı Özbek'ten Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Özbek, Icardi'nin kalmasını istediğini söyledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

343 YouTube kanalına konuşan Özbek şunları ifade etti:

"Aklı başında bir Galatasaray başkanının aklından bile geçmeyecek tek şey, Icardi'yi göndermek olabilir. Icardi'nin kalması için elimden geleni yapacağım."

MİLAN İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu İtalya devinin Milan'ın ciddi derecede devrede olduğu biliniyor.

Icardi geçen ay yaptığı açıklamada "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" demişti.

Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 maça çıkıp 10 gol attı.