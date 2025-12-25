Galatasaray Başkanı Özbek'ten yasadışı bahis ve karaborsa açıklaması

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Organizasyona kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

"GALATASARAY'IN İŞİ OLMAZ"

Galatasaray'ın daha önce anlaşma imzaladığı ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği için iptal ettikleri sponsorlukla ilgili konuşan Özbek şunları söyledi:

"Galatasaray Kulübünün bahisle ne ilişkisi olabilir? Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ‘Yapabilir miyiz?’ diye sorduk. TFF, ‘Yapabilirsiniz.’ deyince yaptık. Ertesi gün Federasyon fikrini değiştirdi, ‘Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site’ dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır. Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Kamunun hedefinde yasa dışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray’ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de ‘Karaborsa bilet’ dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon avroyu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray’ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok."

"BAKANLIĞIN KAPISINDA BEKLİYORLAR"

Yanlış bir tutum içinde olmadıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın herhangi bir yanlış tutumu kesinlikle yok. Gerekirse bunu hep ifade edeceğiz. Geçmişte, 2016-2017 senesindeki başkanlığım döneminde bugünkü Galatasaray'ın yol haritasını çizmiştim. Yapmış olduğumuz gayrimenkul projelerini hatırlayın. Bize 'Galatasaray bir gayrimenkul şirketi mi?' demediler mi? Şimdi aynı şekilde 'M….g.news' olayında da bu var. O gün bize bunları söyleyenler, şimdi ellerinde dosyalarla bakanlığın kapısında bekliyorlar" ifadelerini kullandı.