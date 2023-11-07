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Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 12:51
  • Giriş: 07.11.2023 12:51
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:52
Kaynak: İHA
Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmanda Kasımpaşa maçında kolundan sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera da takımla birlikte çalıştı. 

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00’da Münih’e hareket edecek.

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