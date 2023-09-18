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Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray, altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 21:54
  • Giriş: 18.09.2023 21:54
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:54
Kaynak: DHA
Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı

Galatasaray, altyapıdan bir oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.”

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