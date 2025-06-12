Galatasaray benim evim, veda yok

Spor Servisi

Uruguaylı kaleci Muslera, sarı-kırmızılılara veda etmediğini çünkü burasının evi olduğunu belirterek, "Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum" dedi.

Galatasaray’da 14 sezon forma giyen Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı. Sosyal medya hesabından ’Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Muslera, şu ifadeleri kullandı:

"...Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy’deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubendini taktığım ilk maç, Beşiktaş’a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız... Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısı zafer ve 19 kupa... Ben, Nestor Fernando Muslera... Galatasaray’a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum..."