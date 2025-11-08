Galatasaray, Beşiktaş'a gol yağdırdı: 5-0

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray derbide evinde Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla oynadığı 7'nci maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti, Marie Manga (2), Valentina Giacinti, Ebru Topçu ve Marta'nın golleri getirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

MANGA'DAN İKİ GOL

Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, derbiyi 5-0 kazandı. Bu sonuçla haftaya ilk sırada başlayan sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.