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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 17:00
  • Giriş: 14.10.2023 17:00
  • Güncelleme: 14.10.2023 17:00
Kaynak: DHA
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 2’ye 2 oyunun ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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