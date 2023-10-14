Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 2’ye 2 oyunun ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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