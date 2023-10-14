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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 16:55
  • Giriş: 14.10.2023 16:55
  • Güncelleme: 14.10.2023 16:55
Kaynak: İHA
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 2’ye 2 oyunun ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. 

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek. 

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