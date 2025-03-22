Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
FOTOĞRAFLI