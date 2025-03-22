Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 22.03.2025 19:12
  • Giriş: 22.03.2025 19:12
  • Güncelleme: 22.03.2025 19:12
Kaynak: DHA
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol