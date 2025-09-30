Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 7. haftasında nefes kesen bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarların en çok araştırdığı konular arasında Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yer alıyor. Detaylar şöyle:

DERBİNİN TARİHİ VE SAATİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dev derbiye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede, tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.

SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇI

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak karşılaşma, şampiyonluk yarışını da doğrudan etkileyecek. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.