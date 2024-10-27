Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 10 oyuncu ilki yaşayabilir

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yarın konuk edeceği derbide toplam 10 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Beşiktaş'la oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katılan Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı rakip olacak.

Beşiktaş'ta ise Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour görev almaları halinde Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.