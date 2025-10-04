Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok: 1-1

Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta saat 20.00’da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetti.

Konuk takım Beşiktaş 12. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Davinson Sanchez kırmızı kart gördü ve Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. 55. dakikada Galatasaray İlkay Gündoğan’ın attığı golle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.