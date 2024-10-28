Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Beşiktaş, yapacakları Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 132 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 162, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Grafik: AA

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

SÜPER KUPA FİNALİNDE BEŞİKTAŞ KAZANDI

Bugün (28 Ekim Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Galatasaray, farkı açmanın peşinde.

Siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor.

İki ekibin sezon başında oynadığı Süper Kupa finalinde siyah beyazlılar rakibini 5-0'lık skor ile mağlup etmişti.

OKAN BURUK TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

Sarı-kırmızılılarda Cuma günü geçirdiği apandisit ameliyatının ardından taburcu olan teknik direktör Okan Buruk'un kulübede yer alacağı derbide tek eksik İsmail Jakobs.

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki Lyon zaferinin moraliyle sahaya çıkacak.

Siyah beyazlılarda, tedavisi süren 3 futbolcunun durumu son kontrollerin ardından belli olacak.

Mert Günok, Paulista ve Rashica, sağlık heyetinin onay vermesi halinde kadroda yer alacak.