Galatasaray-Beşiktaş derbisinden notlar ve muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın stadyumu RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Sezona 7'de 7 ile başlayan Galatasaray 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda rakip filelere 19 gol gönderirken kendi kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

1 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 6 maçta topladığı 12 puanla 5'inci sırada.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta Abraham'ın durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın maça şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

Mert - Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek - Ndidi, Orkun, Cerny, Rashica - Rafa, Al Bilal

Galatasaray'ın 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Uğurcan - Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs - Torreira, Lemina, İlkay - Barış Alper, Yunus, Osimhen

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 25 gole karşılık, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda yaşamıştı.

TARİHTEN NOTLAR

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 499 gole, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 165, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı.