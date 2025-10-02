Galatasaray - Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek
İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler