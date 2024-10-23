Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

KARİYERİNDE 3 KEZ DERBİ YÖNETTİ

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 1 kez kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.