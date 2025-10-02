Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı açıklandı.
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın (3 Ekim Cuma) başlayacak.
Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor, Rizespor'u ağırlayacak.
Trabzonspor ise iç sahada Kayserispor ile karşılaşacak.
Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın kapanış mücadelesinde ise Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın (3 Ekim Cuma)
20.00 Antalyaspor-Rizespor
20.00 Trabzonspor-Kayserispor
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Eyüpspor
20.00 Galatasaray-Beşiktaş
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa-Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
20.00 Göztepe-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe