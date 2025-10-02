Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı açıklandı.

Spor
  • 02.10.2025 12:05
  • Giriş: 02.10.2025 12:05
  • Güncelleme: 02.10.2025 12:12
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev alacak hakem belli oldu.

Mücadelede Yasin Kol'un görev yapacak.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın (3 Ekim Cuma) başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor, Rizespor'u ağırlayacak.

Trabzonspor ise iç sahada Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde ise Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın (3 Ekim Cuma)

20.00 Antalyaspor-Rizespor

20.00 Trabzonspor-Kayserispor

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor

17.00 Kocaelispor-Eyüpspor

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa-Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

20.00 Göztepe-Başakşehir

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe

BirGün'e Abone Ol