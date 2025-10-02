Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 02.10.2025 21:10
Kaynak: DHA
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

