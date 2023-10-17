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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 14:38
  • Giriş: 17.10.2023 14:38
  • Güncelleme: 17.10.2023 14:38
Kaynak: AA
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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