Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla noktalandı.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.