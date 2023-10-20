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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 23:16
  • Giriş: 20.10.2023 23:16
  • Güncelleme: 20.10.2023 23:16
Kaynak: AA
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla noktalandı.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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