Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, ardından Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi tamamlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi de takımla antrenman yaptı.