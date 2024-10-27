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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 23:14
  • Giriş: 27.10.2024 23:14
  • Güncelleme: 27.10.2024 23:14
Kaynak: AA
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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