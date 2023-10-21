Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Spor 21.10.2023 18:11 Giriş: 21.10.2023 18:11

Güncelleme: 21.10.2023 18:14 Kaynak: DHA

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AA

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta 11'ler belli oldu.

Galatasaray sahaya, "Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi" ilk 11'iyle çıkacak.



Beşiktaş ise "Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar" kadrosuyla sahada yer alacak. Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?