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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Spor
  • 28.10.2024 12:15
  • Giriş: 28.10.2024 12:15
  • Güncelleme: 28.10.2024 12:19
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Derbinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu. Ayrıca  Serkan Çimen, AVAR olarak görev alacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11ler
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