Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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