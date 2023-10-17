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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 13:26
  • Giriş: 17.10.2023 13:26
  • Güncelleme: 17.10.2023 13:26
Kaynak: İHA
Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. 

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

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