Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 18.10.2023 20:18 Giriş: 18.10.2023 20:18

Güncelleme: 18.10.2023 20:19 Kaynak: DHA

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Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-krımızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.



