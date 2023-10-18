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Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 20:18
  • Giriş: 18.10.2023 20:18
  • Güncelleme: 18.10.2023 20:19
Kaynak: DHA
Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-krımızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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