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Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 354. randevu

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 11:22
  • Giriş: 20.10.2023 11:22
  • Güncelleme: 20.10.2023 11:22
Kaynak: AA
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 354. randevu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

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