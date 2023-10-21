Galatasaray, Beşiktaş’a evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig’de evinde Beşiktaş’ı mağlup eden Galatasaray, siyah-beyazlılara karşı sahasında oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Aslan, rakibe son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında yenildi. Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı