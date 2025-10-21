Galatasaray – Bodø/Glimt maçı: Gün, saat ve yayın bilgileri

Galatasaray’ın 2025/26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 lig aşaması 3. haftasında rakibi olarak karşılaşacağı Bodø/Glimt ile sahasında oynayacağı maç, taraftarların ve futbolseverlerin gündeminde. Peki, bu karşılaşma kesin olarak hangi gün ve saatte oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca temsilcimizin puan durumu ne durumda? Tüm detayları bu makalede bulabilirsiniz.

GALATASARAY BODØ/GLİMT MAÇI HAKEMLERİ

Galatasaray – Bodø/Glimt mücadelesinde düdük, deneyimli İngiliz hakem Michael Oliver’da olacak. Karşılaşmada Oliver’a yan çizgilerde Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini yine İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Andrew Madley üstlenirken, VAR odasında görev yapacak isim ise Andrew Dallas olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025/26 LİG AŞAMASI PUAN DURUMU

2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yeni formatla oynanıyor. Şampiyonlar ligi ilk 3 takım, Galatasaray ve Bodø/Glimt puan durumu şöyle:

Sıra Takım O G B M Gol Av. Puan 1 Bayern Münih 2 2 0 0 8 – 2 6 2 Real Madrid 2 2 0 0 7 – 1 6 3 PSG 2 2 0 0 6 – 1 6 21 Galatasaray 2 1 0 1 2 – 5 3 24 Bodø/Glimt 2 0 2 0 4 – 4 2

Galatasaray şu anda 2 maçta 1 galibiyetle 3 puan topladı. Son 16 turuna direkt katılmak için ilk 8'de yer almak, play-off'a kalmak için ise 8. hafta sonunda ilk 24'te yer almak gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi formatı

Bu yıl lig aşaması tek grup halinde oynanıyor: Her takım 8 maçta yer alacak. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan Son 16’ya yükselecek. 9‐24. sıradaki takımlar ise Play‐off turu oynayacak. 25. ve altı ise Avrupa macerasına veda edecek.

GALATASARAY MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Norveç ekibi Bodø/Glimt ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce bir başka Norveç temsilcisiyle yalnızca 1998/99 sezonunda kozlarını paylaşmış ve Rosenborg karşısında bir galibiyet, bir mağlubiyet almıştı. Bu maç, Galatasaray’ın İskandinav futboluna karşı ikinci önemli sınavı olacak ve takım, bu kez sahasında galip gelerek tarihine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.

OSİMHEN VE TORREİRA DETAYI

Takımın hücum hattındaki en formda isimlerden Victor Osimhen, Avrupa arenasında çıktığı son altı karşılaşmanın tamamında gol atarak istikrarlı performansını sürdürüyor. Bu seri, Galatasaray tarihindeki en uzun gol zincirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Öte yandan orta sahada Lucas Torreira, Liverpool maçında yaptığı 12 top kazanımıyla Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun en yüksek değerine ulaştı. Bu veri, Galatasaray’ın yalnızca hücumda değil, savunma organizasyonunda da Avrupa’nın en dirençli takımlarından biri olduğunu gösteriyor.

Galatasaray – Bodø/Glimt maçı hangi gün ve saatte oynanacak?

Maç 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

Galatasaray – Bodø/Glimt maçı hangi kanalda?

Türkiye’de maç TRT 1 kanalında ve dijital yayın platformlarında canlı yayınlanacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç?

Galatasaray iki maç sonunda 3 puanla şu anda lig aşamasında 21. sırada yer alıyor.

Bodø/Glimt hangi sırada?

Norveç temsilcisi Bodø/Glimt 2 puanla 24. sırada takip ediyor.