Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın Bodo/Glimt mücadelesini İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma 22 Ekim'de RAMS Park’ta oynanacak.

Spor
  • 20.10.2025 13:38
  • Giriş: 20.10.2025 13:38
  • Güncelleme: 20.10.2025 13:43
Kaynak: AA
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçta, Oliver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Andrew Madley ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

BirGün'e Abone Ol