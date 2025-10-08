Galatasaray-Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimt’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Liverpool galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve Cimbom’un Şampiyonlar Ligi fikstürü...

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması 3. hafta maçında Galatasaray, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te sahneye çıkacak. Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanacak.

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde Türk futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de karşılaşma canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ