Galatasaray Bodrum'a 3 eksikle gidiyor

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kamp kadrosunda cezalı durumda olan Davinson Sanchez ve sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Ismail Jakobs yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."

Sarı-kırmızılı ekip, bugün (22 Kasım Cuma) maç için Bodrum'a gidecek.