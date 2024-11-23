Galatasaray Bodrum deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.
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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 54. dakikada Batshuayi atarken Bodrumspor 45. dakikada Ege Bilsel'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın kalan kısmını 10 kişi oynadı.
Bu sonuçla çıktığı 12 maçtan 11 galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.