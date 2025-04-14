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Galatasaray, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2025 19:36
  • Giriş: 14.04.2025 19:36
  • Güncelleme: 14.04.2025 19:36
Kaynak: DHA
Galatasaray, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 32'nci haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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