Galatasaray – Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun kritik haftalarından biri yaşanırken, Galatasaray A.Ş., sahasında Sipay Bodrum FK’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarların büyük heyecanla beklediği bu mücadele, zirve yarışında önemli bir dönüm noktası olmaya aday.

Maç öncesi hakem kadrosu, stat bilgisi ve diğer detaylar belli oldu. Galatasaray – Bodrumspor maçıyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladık.

GALATASARAY – BODRUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamalara göre karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen üstlenecek. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde Markus Schmidt, AVAR olarak da Onur Özütoprak yer alacak.

GALATASARAY – BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha stadı olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU

Karşılaşmanın gözlemciliğini Yunus Yıldırım üstlenirken, temsilciler ise Hüsnü Arslan, Levent Gür ve Recep Kulak olarak belirlendi.

GALATASARAY – BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Sipay Bodrum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park – İstanbul stadında oynanacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray - Bodrumspor maçı BEin Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.