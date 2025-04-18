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Galatasaray, Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 18.04.2025 22:13
  • Giriş: 18.04.2025 22:13
  • Güncelleme: 18.04.2025 22:16
Kaynak: ANKA
Galatasaray, Bodrumspor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Lucas Torreira’nın 29. dakikada  ve Davinson Sanchez’in 81. dakikada attığı golle Galatasaray sahasında Bodrumspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray Bosrumspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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