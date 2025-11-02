Galatasaray bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı

Galatasaray, Trabzonspor’la golsüz berabere kalırken bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı

-Sarı-kırmızılar 22 maç sonra gol atamadı

-Galatasaray iç sahada 32 maçtır yenilmiyor

-Trabzonspor’a karşı 6 maçlık seri sona erdi

-Mauro Icardi dalya dedi

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 11’inci haftasında evinde Trabzonspor’la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar toplamda 29 puana yükselirken, sezonun ikinci puan kaybını yine bir derbi maçında yaşadı.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray dün akşam evinde Trabzonspor’u konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.00’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da oyunda istekli bir görüntü çizerken, daha çok mücadele gücünün yaşandığı bir oyun sergilendi. Yer yer iki takım da etkili hücum organizasyonları üretse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha hareketli bir oyun vardı. Kalecilerin ön plana çıktığı ikinci yarıda gol pozisyonları bir hayli artsa da karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

SARI-KIRMIZILAR 22 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Galatasaray, 22 maç sonra gol atamadı. Sarı-kırmızıların rakip filelere gol atamadığı son maç ise geçtiğimiz sezonun 25’inci haftasında 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe derbisiydi. Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrasında çıktığı 22 lig maçında da gol bulurken, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu seri son buldu.

GALATASARAY İÇ SAHADA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor maçıyla birlikte Galatasaray tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 32 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park’ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys’a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 32 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’de 23, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda 32 resmi karşılaşmada; 23 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Trabzonspor beraberliğiyle birlikte Süper Lig’de yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında Beşiktaş’a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılar, söz konusu bu beraberlikleri Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı aldı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ligde ikinci kez puan kaybetti. Süper Lig’in 11’inci haftası geçerken sarı-kırmızılar, yalnızca iki maçtan galibiyet çıkaramadı. İlk puan kaybını Süper Lig’in 8’inci haftasında 1-1 eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, ikinci puan kaybını da Trabzonspor’a karşı yaşadı. Böylelikle Galatasaray, bu sezonki puan kayıplarının hepsini derbi maçlarında almış oldu.

TRABZONSPOR’A KARŞI 6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı 6 maçlık galibiyet serisi son buldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunun ilk devresinde 0-0 berabere kaldığı bordo-mavililere karşı daha sonrasında çıktığı 6 maçın tamamını kazanmıştı. Bu süreçte Galatasaray; 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0’lık skorlarla sahadan galip ayrılırken, rekabette 6 maç sonra bordo-mavili ekibe puan vermiş oldu.

Öte yandan sarı-kırmızılar, 9 yıl sonra iç sahada bir lig maçında bordo-mavili ekibe gol atamadı. Evinde gol atamadığı son karşılaşmayı 22 Ekim 2016’da oynayan Galatasaray, karşılaşmadan tek golle yenik ayrılmıştı. O tarihten sonra oynanan 8 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, 9 yıl sonra iç sahada Trabzonspor filelerine gol atamamış oldu.

MAURO ICARDI DALYA DEDİ

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100’üncü maçına çıktı. Süper Lig’de 75’inci lig maçını Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, Avrupa arenasında 21, TFF Süper Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere toplamda 100 maçı geride bıraktı. Galatasaray kariyerinde 100 maçta toplam 67 gol ve 22 asistlik performans gösteren Icardi, 2023-2024 sezonunda da ligde gol krallığı yaşamıştı.