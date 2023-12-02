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Galatasaray bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de 8. kez kalesinde gol görmedi.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 22:17
  • Giriş: 02.12.2023 22:17
  • Güncelleme: 02.12.2023 22:17
Kaynak: İHA
Galatasaray bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı


Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig’de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

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