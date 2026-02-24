Galatasaray büyük avantajla son 16 için sahada

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, yarın İtalya’da Juventus’a konuk olacak. Allianz Stadium’da oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet ya da beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyette de turu geçen taraf olacak.

Üç farklı yenilgide karşılaşma uzatmalara gidecek, 4 ve üzeri farkta ise Juventus son 16’ya yükselecek. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham Hotspur olacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner forma giyemeyecek. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında.

Konyaspor yenilgisi sonrası moral arayan Galatasaray, Avrupa’da turu geçerek yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. İlk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Mario Lemina, Okan Buruk’un görev vermesi halinde eski takımına karşı sahada olacak.

JUVENTUS CEPHESİ

Serie A’da Como’ya 2-0 kaybeden Juventus, son 5 resmi maçında galibiyet alamadı (1B, 4M). Bu süreçte 6 gol atıp 15 gol yiyen İtalyan ekibi, taraftarı önünde reaksiyon arıyor.

ASLAN, 12 SENE SONRA SON 16'YA KALABİLİR

Galatasaray, turu geçmesi halinde 12 sezon sonra yine Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmış olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.

Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.