Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da sezonu İspanya deplasmanında açıyor
Kaynak: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Ferrol'e konuk olacak.
A Malata Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in grubunda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz) ve KP TANY Brno (Çekya) da bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor.