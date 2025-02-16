Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş: 74-80

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 20:02
  • Giriş: 16.02.2025 20:02
  • Güncelleme: 16.02.2025 20:02
Kaynak: DHA
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş: 74-80

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Münevver Özemre, Barış Turgut

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Vanloo 17, Yueru Li 8, Steinberga 14, Ayşegül Günay Aladağ 11, Ayşe Cora, Gökşen Fıtık, Derin Erdoğan 12, Park 3, Sude Yılmaz 9, Meltem Yıldızhan

BEŞİKTAŞ: Evans 23, Lazic 14, Winterburn 18, Krajisnik 13, Elif Bayram 10, Melek Uzunoğlu 2

1’İNCİ PERİYOT: 20-30

DEVRE: 40-47

3’ÜNCÜ PERİYOT:61-63

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22’nci haftasının derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gediği maçtan 74-80 mağlup ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol