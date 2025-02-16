Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş: 74-80
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Münevver Özemre, Barış Turgut
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Vanloo 17, Yueru Li 8, Steinberga 14, Ayşegül Günay Aladağ 11, Ayşe Cora, Gökşen Fıtık, Derin Erdoğan 12, Park 3, Sude Yılmaz 9, Meltem Yıldızhan
BEŞİKTAŞ: Evans 23, Lazic 14, Winterburn 18, Krajisnik 13, Elif Bayram 10, Melek Uzunoğlu 2
1’İNCİ PERİYOT: 20-30
DEVRE: 40-47
3’ÜNCÜ PERİYOT:61-63
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22’nci haftasının derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gediği maçtan 74-80 mağlup ayrıldı.