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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 10:18
  • Giriş: 03.04.2025 10:18
  • Güncelleme: 03.04.2025 10:18
Kaynak: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ⁠ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında yarın ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.30'da başlayacak.

Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Mersin temsilcisi, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.

Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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