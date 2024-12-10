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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası play-off turunda Kızılyıldız'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 13:44
  • Giriş: 10.12.2024 13:44
  • Güncelleme: 10.12.2024 13:44
Kaynak: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası play-off turunda Kızılyıldız'a konuk olacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Belgrad'da bulunan FMP Zeleznik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

İki karşılaşmanın ardından birbirine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna adını yazdıracak.

Müsabakanın rövanşı ise 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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