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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer

Ajans Haberleri
  • 11.06.2025 19:16
  • Giriş: 11.06.2025 19:16
  • Güncelleme: 11.06.2025 19:16
Kaynak: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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