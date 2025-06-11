Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.