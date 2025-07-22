Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Süper Lig’in son şampiyonu, yaz kampı programı çerçevesinde Serie A ekiplerinden Cagliari ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, Summer Series Upper Austria etkinliği kapsamında düzenleniyor.

Sarı-kırmızılılar, kamp sürecinde şimdiye kadar iki hazırlık maçına çıktı. İlk maçta Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden ekip, ikinci karşılaşmasında Avusturya 2. Ligi temsilcisi Admira Wacker’i 2-1 yenmeyi başardı. Cagliari karşılaşması ise kamp döneminin son müsabakası olacak.

GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena’da gerçekleştirilecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak.

GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan veya dijital platform üzerinden takip etmek isteyen taraftarlar, yayın saatinde S Sport Plus’a erişim sağlayabilir.

GALATASARAY’IN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray, Cagliari karşılaşmasının ardından Türkiye’ye dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Takım, RAMS Park’ta iki hazırlık maçı daha oynayacak. Bu maçlardan ilki 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi Strasbourg ile, diğeri ise 2 Ağustos’ta İtalya’nın Lazio takımı ile yapılacak.

GALATASARAY KAMP KADROSU

Galatasaray’ın Avusturya kampına katılan futbolcular arasında Mauro Icardi, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Alvaro Morata gibi isimler dikkat çekiyor. Teknik heyet, geniş oyuncu kadrosuyla yeni sezon öncesi farklı varyasyonları deniyor.