Galatasaray camiası, Tevfik Fikret’i kabri başında andı

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Galatasaray hami başkanı Tevfik Fikret’i vefatının 108. yılında Aşiyan Müzesi’nde kabri başında andı.

Galatasaray camiası, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan, aynı zamanda Galatasaray hami başkanı Tevfik Fikret’i vefatının 108. yılında kabri başında andı. Tevfik Fikret’in, Aşiyan Müzesi’nde yer alan kabrinde gerçekleşen anma töreni Aşiyan Müzesi Müdürü Ata Yersu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Törene, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdür Vekili Sabri Açıkalın, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Begüm Hesapçıoğlu, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Toprak Tunçel ile Tevfik Fikret’in çok sayıda seveni katıldı.

Öte yandan, Başkan Dursun Aydın Özbek, Aşiyan Müzesi’ni gezdi ve anı defterine Tevfik Fikret’e dair düşüncelerini yazdı.