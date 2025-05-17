Galatasaray camiası UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluşma gerçekleştirdi. O dönem zafere imza atan oyunculardan Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk kazanılan kupanın yıl dönümünde buluştu.

Tesisleri gezen eski futbolculara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından hediye forma takdim edildi. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski yöneticiler ziyarette hazır bulundu.

FOTOĞRAFLI